КИУ проанализировал выполнение ТОП-10 "стадионных обещаний" Зеленским

"Многие из тех вещей, в которых Зеленский обвинял Порошенко, сейчас можно применить и в отношении действующего президента".

Комитет избирателей проанализировал выполнение ТОП-10 самых резонансных предвыборных обещаний Владимира Зеленского, озвученных во время дебатов с Петром Порошенко 19 апреля 2019 года на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом сообщается на сайте КИУ.

Отмечается, что ко вниманию были взяты ТОП-10 самых резонансных заявлений Зеленского.

"За почти год работы Зеленский не выполнил ключевых обещаний, озвученных им во время дебатов на «Олимпийском». При этом, многие из тех вещей, в которых Зеленский обвинял Порошенко, сейчас можно применить и в отношении действующего президента: почему не остановлена война, почему Украина - бедное государство, почему коррупционеры не в тюрьмах, почему воруют в окружении президента, почему на государственных должностях - родственники и друзья, почему власть преследует патриотов и волонтеров", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Он также подчеркнул, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский не представил свою программу развития государства, а большинство сказанного носило эмоциональный характер и касалось прошлого, а не будущего.

ТОП 10 заявлений Зеленского:

1. Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они - угроза?

Комментарий КИУ: В течение года Зеленского неоднократно возникали публичные конфликты с добровольцами и участниками войны в Донбассе. Самыми резонансными из них стали конфликты по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, проведение акций протеста "Нет капитуляции", объявления подозрения экс-депутату Татьяне Чорновол.

2. Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при богатом президенте (Петре Порошенко, - ред.) за всю историю?

Комментарий КИУ: За время работы Зеленского базовые экономические показатели не улучшились, а некоторые из них - ухудшились. По итогам 2019 года промышленное производство сократилось (в 2018 выросло). Торговое сальдо осталось отрицательным в январе-ноябре 2019 Сельское хозяйство за год выросло на 1,1% (в 2018 - на 8,1%), строительство - на 20% (в 2018 г. - рост на 8,5%).

Отмечается, что одной из причин неудовлетворительных экономических результатов стала отставка правительства Алексея Гончарука.

3. Медицина. Что касается реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, раз доступных цен на лекарства нет, раз нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг реформа?

Комментарий КИУ: По данным опроса КМИС (27-30 марта 2020) 70% респондентов считают, что власть не является успешной в вопросе обеспечения доступности медицинских услуг для граждан. По данным Фонда Деминициатив и Центра Разумкова (6-11 декабря 2019 года) лишь 9% граждан считают, что новая власть начала успешно осуществлять реформу здравоохранения. При этом, начиная с августа 2019 года, когда было сформировано правительство Гончарука, в Украине сменилось три министра здравоохранения.

4. По поводу дорог - мне нечего сказать, потому что нет дорог.

Комментарий КИУ: В сфере строительства дорог новая власть продолжила использовать инструменты, введенные ранее. В частности, было сохранено финансирование Дорожного Фонда, который действует с 2018 года. В 2020 году размер Фонда составил 69 млрд гривен. Также с марта этого года в Украине стартовала программа "Большая стройка", предусматривающий капитальный ремонт и строительство дорог по всей стране.

5. Наши принципы: снятие неприкосновенности с депутатов.

Комментарий КИУ: 3 сентября 2019 года народные депутаты приняли закон №27-IX о снятии депутатской неприкосновенности. Однако, процедура привлечения депутатов к ответственности остается осложненной и отличается от процедуры для обычных граждан. В частности, открыть производство против нардепа может только генеральный прокурор, и именно с ним потребуется согласовывать большинство действий следователей.

6. Закон об импичменте. Закон об отзыве депутата.

Комментарий КИУ: 10 сентября 2019 года был принят закон №39-их, регулирующий процедуру импичмента президента. Закона об отзыве депутата принято не было.

7. Помните ли вы такое слово как люстрация?

Комментарий КИУ: 21 мая Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана, ранее работавшего уполномоченнным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова, а, следовательно, - попадавшего под действие закона об очищении власти. Другой пример - Сергей Тигипко, который также работал в правительстве Азарова, и с которым власть вела переговоры о возможном назначении. Это же касается и переговоров с Валерием Хорошковским, который был главой СБУ во времена президента Януковича. Факт переговоров подтвердил предыдущий премьер Гончарук.

8. Почему все ваши люди имеют обе руки?

Комментарий КИУ: Зеленскому не удалось избежать коррупционных скандалов, связанных с его окружением. Так, народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видео и передал другие материалы в НАБУ, в которых обвинил главу Офиса Президента Андрея Ермака и его брата в коррупции и торговли государственными должностями. Несмотря на значительный общественный резонанс, Зеленский публично не отреагировал на это дело. Тем не менее, правоохранители зарегистрировали соответствующие производства.

9. По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все: Свинарчук, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, - все сядут за решетку.

Комментарий КИУ: в первый год президента Зеленского громких коррупционных посадок не произошло. Новой власти не удалось доказать причастность топ чиновников к коррупционным действиям. Отсутствие прогресса в этих вопросах стала одной из причин отставки генпрокурора Руслана Рябошапки. По Олегу Гладковскому, то в октябре 2019 он был задержан и ему было сообщено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Суд арестовал чиновника, однако после уплаты судебного залога, Гладковський вышел из-под ареста.

10. По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить... И что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. И вы мне задаете такие вопросы, на которые сами должны отвечать - почему война до сих пор не закончилась? Вот такой вы главнокомандующий, спасибо вам за все.

Комментарий КИУ: Вопрос окончания войны на Донбассе стал одним из приоритетов работы Зеленского. В декабре 2019 года в Париже состоялась встреча "нормандской четверки", после которой на отдельных участках были разведены войска (в районе Золотого), состоялось несколько обменов пленными. Однако, боевые действия продолжаются, а с начала 2020 в результате обстрелов погибли 45 военнослущащих. При этом только 12% граждан считают успешными действия властей в вопросе решения конфликта на Донбассе (опрос КМИС, 27-30 марта 2020 года).

Напомним, 19 апреля на стадионе НСК "Олимпийский" состоялись Зеленского и Порошенко перед вторым туром выборов. Их посетили около 22 тыс. граждан. Порядок обеспечивали 10 тыс. правоохранителей. Подробнее о дебатах читайте в материале LB.ua "Шоу получилось. Дебаты не очень".

21 апреля состоится второй тур президентских выборов, на которых с большим отрывом победил Зеленский.

Ранее КИУ уже анализировал некоторые предвыборные обещания Зеленского и их выполнение. Тогда в Комитете заявили, что часть озвученных идей не реализована, а некоторые - воплощены прямо противоположным способом.