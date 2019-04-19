Шоу получилось. Дебаты не очень

Накануне «дня тишины» наконец-то свершилось: на стадионе НСК «Олимпийский» состоялись «дебаты» двух кандидатов в президенты перед вторым туром. Это событие, без преувеличения, ждала вся страна. Но в итоге мы получили яркое шоу, ожесточенную ссору оппонентов, но никак не дебаты. Состязание в остроумии и умении оскорбить было, осмысленной дискуссии о проблемах страны и ее будущем – нет.

Экстра-меры безопасности и ажиотаж

Центральные улицы столицы возле «Олимпийского», где накануне установили две сцены для Петра Порошенко и Владимира Зеленского, были перекрыты полицией с самого утра. На подъездах к стадиону – огромное количество нацгвардейцев, на подходах – железные оградительные сетки и тщательный досмотр всех желающих попасть на территорию хотя бы на 500 м вблизи главного объекта.

Фото: Макс Требухов

Фото: Анна Стешенко

По периметру – кордоны полиции в несколько рядов и собаки из кинологических служб. На каждом перекрёстке – пожарные и машины скрой помощи. Один из ребят в форме, который караулил тут с самого утра, рассказал, что не помнит такого скопления правоохранителей.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

«Даже во время футбольных матчей, когда пацаны, как правило, агрессивные, такого не припомню», – признался полицейский.

Вероятно, такие беспрецедентные меры безопасности были вызваны большим количеством сообщений в соцсетях о возможных провокациях.

Возле метро активно шла торговля. «Большой наш флаг – по 40 грн, маленький флажок – 10 грн», – рассказывала молодая девушка-продавец, увешанная патриотической продукцией.

Фото: Анна Стешенко

Желающих увидеть шоу пропускали по билетам. Сторонники Зеленского на руках имели распечатанные билеты, зарезервированные через Интернет. Правда, как мы помним, сайт у них «лёг» через пару часов после начала «продажи».

Фото: Анна Стешенко

А те, кто приехал или кого привезли в поддержку Порошенко, показывали отпечатанные «желтые» билетики на хорошей бумаге.

Фото: Анна Стешенко

Как рассказал один из них, пожилой мужчина с флагом в руках, он приехал из Каховки в составе организованной группы, «раздали билеты, все бесплатно». Рядом в секторе с ним находилось много женщин средних лет, которые также не скрывали, что их «повезли централизовано из Львова, а билеты покупали по 1 копейке».

Фото: Анна Стешенко

Следует признать, что как в секторах «чаши» стадиона, так и фан-зоне, разделённой на две части, сторонников Порошенко было существенно больше.

Во многом это действительно было связано с централизованным подвозом людей из регионов.

Фото: пресс-служба президента

Во всяком случае, направляясь фанзону журналист LB.ua догнал один из студентов из Николаева. Молодой человек даже не стеснялся, а с ходу признался: «В универе нам раздали билеты за Порошенко, в 5 утра свалили в автобус, хотя это учебный день. Привезли в Киев».

«А где здесь вход за Зеленского?», – поинтересовался он.

Все самое интересное действительно происходило прямо на поле стадиона. Вход на него, где и были установлены две сцены, также был разделён железным забором и кордоном полиции. Зелёная табличка говорила сама за себя, а фиолетовый цвет «вход» – в той же цветовой гамме, что и борды «Думай!».

Фото: Анна Стешенко

Показательно, что на разогреве у Петра Алексеевича играл все тот же патриотичный «Козак систем» (группа ездила с ним в ходе тура по стране, – А.С.), а у Зеленского – «Мачете», поющие на русском. Кстати, первая композиция, которую они спели - «Бай, больно, бай». Солист, правда, предупредил, что ничего политического и вообще «все это скоро закончится, в главное – это быть вместе и любовь».

Со стороны фанзоны Петра Порошенко русскоязычные песни «Мачете» сопровождали громким: «Ганьба!».

Выход кандидатов

Ровно в 19.00 первым на своей сцене в окружении своей семьи и появился Петр Порошенко.

Фото: пресс-служба президента

Почти сразу же на сцене, которая была установлена на противоположной стороне появился Владимир Зеленский тоже с супругой, командой «95 квартала» и членами предвыборного штаба.

Фото: Анна Стешенко

Ведущие – журналисты Елена Фроляк и Андрей Куликов – предложили выбрать жребий: герб или лавры, чтобы определить, кто первым будет выступать. «Лавры» вытащил Зеленский, поэтому ему первым выпало выступать, что с ликованием и криками «вау, ура!» восприняла публика в его фан-зоне.

И тут Петр Порошенко неожиданно для всех принимает решение перейти на сцену Зеленского, так сказать, чтобы «бить вблизи».

Зеленский пытается держать удар, комментируя по ходу приближения Порошенко, что, мол, «зачем тогда нужно было устанавливать две сцены».

Фото: пресс-служба президента

В итоге инициативы президента его сторонники остались «отрезанными» от сцены, где выступали оба кандидата. Вынужденно наблюдая за дебатами уже с экранов. Правда, и для Петра Порошенко переход на сторону Зеленского тоже был отважным шагом: выступать ему пришлось под агрессивные выкрики сторонников оппонента.

«Мог ли я, простой парень, из Кривого Рога представить, что смогу претендовать на пост президента?» – начал проникновенно первым Зеленский.

И сразу же перешел в жёсткое нападение. «Я тоже голосовал за господина Порошенко, но я ошибся. Мы ошиблись. Его жить «по-новому» станет нашим выживать. Его «закончить войну в считанные часы» станет Иловайском и Дебальцево. Могли ли мы представить, что обещание обогащения людей станет обогащением только людей и его окружения?.. Мы голосовали за одного Порошенко, но получили другого», – начал уверенно и напористо вступительное слово Зеленский.

Порошенко в ответ напомнил всем, что Зеленский «только сейчас проходит курс молодого бойца, ведь ранее несколько раз уклонялся от воинского призыва... «Украине не нужен слабый глава государства», – говорил действующий президент.

Фото: пресс-служба президента

После коротких вводных спичей кандидаты перешли к вопросам к друг другу. Зеленский зачитал вопросы, которые ему предложили пользователи сети, о чем он заблаговременно сообщил ещё две недели назад. Он речитативом озвучил как минимум десяток острых проблем, начиная с того: «Почему президент 5 лет не может найти убийц Майдана», заканчивая: «Попробуйте поставить эксперимент и прожить на 1,5 тыс. грн в месяц».

Фото: пресс-служба президента

«И ещё. Сколько вам занесли за «Роттердам плюс»? Выбирайте любой мой вопрос и отвечайте», – отрезал Зеленский в привычном для него стиле.

Петр Алексеевич в традиционной для него форме отрезал на все это одним безапелляционным аргументом: «Мы видим высшую некомпетентность... Владимир Александрович, не издевайтесь над страной», – несколько снисходительно ответил гарант, напомнив, как его оппонент бегает от журналистов и всячески избегает публичных дебатов на конкретные темы: евроатлантической интеграции, разрешения конфликта на Донбассе, судьбе Крыма, переговорам с МВФ и т.д.

Фото: пресс-служба президента

На что Зеленский отреагировал жёстко и сразу: «Я не ваш оппонент, я ваш приговор».

И задал еще «вопросы от народа: «Почему у ваших людей до сих пор две руки? Почему вы сорвали шапку и крутили нос людям? Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в России, и они есть в пайке повстанцев ДНР-ЛНР (такое обозначение боевиков уже вызвало бурю негодования и критики в адрес Зеленского, – А.С.)».

Петр Порошенко отреагировал стоически: «Я могу на все эти вопросы ответить за 5 секунд, все это – неправда... Про отрубленные руки – я не судья и я все делал для честного расследования... Никто из моих друзей не имеет и не имел отношения к коррупции», – ответил он, однако в фан-зоне воцарился сразу же гомерический смех в перемешку с «брехло» и «ганьба».

В ответ Порошенко решил давить на самое больное место Зеленского – связь с олигархом Игорем Коломойским.

Фото: пресс-служба президента

«Ваш бизнес партнёр вывел из «Приватбанка» 160 млрд. И 41 млн долларов на ваши личные офшорные счета, как вы ему будете пожимать руки за это? Вы – это яркая обвёртка, а внутри у вас – соратники Азарова, Януковича и другие беглецы. Я подожду пока вы, господин Зеленский, себе и своим партнерам будете рубать руки», – покончил с темой рук Петр Алексеевич, переведя стрелки на ключевую тему – евроатлантической интеграции, прямо спросив: так за НАТО или Россию его визави.

На что Зеленский заверил: «Украинцы выбрали путь в Европу. Этим заплатили жизнями на Майдане. Вы не пророк, а я не Моисей, чтобы вести людей. Но я как гарант буду защищать европейский выбор украинцев», – пообещал он.

Фото: пресс-служба президента

«По поводу господина Коломойского, я вам скажу. Все Свинарчуки, Гладковские, и если там будет Коломойский, то все сядут в тюрьму. Но это дело не двух недель. Сядут, если нарушат закон», – парировал он в ответ на вопрос о подконтрольности Коломойскому.

И в ответ явно уколол гаранта. «А вы лично готовы и будете ли ходить на допросы и нести уголовную ответственность, если это будет необходимо, не называть это политическим преследованием?», – обратился Зеленский к Порошенко, чем опять сорвал овации своих сторонников в фан-зоне, которые то и дело кричали: «Петя, конец!».

Этот вопрос президент оставил без ответа, но задал не менее острый «об извинениях перед Кадыровым, за сравнение Украины с проституткой» и о готовности стать перед Путиным на колени.

Фото: пресс-служба президента

Зеленский бегло ответил, что «Кадырова никогда не знал», а «на колени готов стать перед матерью и ребёнком, перед женой, которые не дождались своих мужчин с войны».

Эпик и занавес

И тут, после этих слов Зеленского, пожалуй, произошло самое эпичное и драматургическое с точки зрения театральной оценки происходящего.

Зеленский первым встал на колени перед фан-зоной. Но и президент тоже подоспел. Правда, Порошенко развернулся и приклонил колени перед нардепом и волонтером Татьяной Рычковой на сцене, муж которой погиб в АТО.

Фото: пресс-служба президента

В заключительном слове Зеленский ударил Порошенко по ключевым его позициям: «Украинский язык был до вас, безвиз – да, Томос – заслуга прежде всего Филарета, который боролся за украинскую церковь ещё тогда, когда вы были прихожанином УПЦ МП».

Петр Порошенко отреагировал сдержанно, отметив, что главный вывод дебатов на стадионе: «Дискуссия наконец-то началась, предлагаю ее продлить в студии «Суспільного», – призывал действующий президент, хотя в толпе ему кричали: «Петя, это конец».

В студии «Суспільного» Петр Порошенко выступал уже без оппонента. Владимир Зеленский решил довольствоваться результатом, полученным на стадионе.

Фото: president.gov.ua

Дебаты одного актера

То, что Владимир Зеленский не поедет в студию «Суспільного» на дебаты, его штаб сообщил еще накануне. Петр Порошенко также заранее заявлял, что примет участие в национальных дебатах на канале после шоу на стадионе.

Глава НОТУ Зураб Аласания считает, что Зеленский знает большие аудитории и умеет работать с ними, а к официальным дебатам, наверное, пока не готов, поэтому и не пришёл. «Здесь не было той поддержки, той энергии, которую дает большая аудитория, а он привык к ней. Я не уверен, что он выдержал бы такое, если бы пошли вглубь», – поделился Аласания мнением с LB.ua.

Президент прибыл в студию без пятнадцати девять. Под зданием уже ждали несколько камер. Журналистам он рассказал о впечатлениях от шоу на «Олимпийском».

– Мы наконец-то заставили, чтобы происходило что-то похожее на дебаты. Я думаю, это войдет в книгу рекордов Гиннеса, когда мы в окружении тысяч людей видели возможность пообщаться. Мне сложно говорить, вы слышите, что с моим голосом.

Фото: president.gov.ua

Сотрудники «Суспільного» немного нервничали – до эфира оставались считанные минуты. К слову, перед тем, как на второй этаж поднялся Порошенко, рядом со студией появилась журналистка канала «Прямой», которого связывают с президентом. Тем временем охранники Порошенко ловко оттиснули журналиста-расследователя «Радио Свобода» Сергея Андрушко. Президент на камеру единственного телеканала хвалил шоу на “Олимпийском” и критиковал Зеленского.

– Впечатления позитивные, потому что 50 тысяч людей, наших соратников добровольно… фантастическая энергетика...

Президент прервал свою тираду и обратился к журналисту Андрушко, которого блокировали охранники.

– Простите, пожалуйста, вы мешаете, – сказал Порошенко и дальше продолжил свою речь. – Это были фантастические впечатления. Та энергетика, которая шла на стадионе... Это неимоверный заряд уверенности в победе, бодрости и украинства. Был шок, этот шок состоял в том, что когда я слышу от кандидата в президенты за два дня до выборов фразу о повстанцах «ЛНР» , «ДНР» – это значит либо штампы России, либо тотальная некомпетентность. Это четко демонстрирует, что у нас нет российских войск, нет российской агрессии, у нас есть повстанцы, которые будто бы проживают на территории Луганской и Донецкой областей, и украинцы убивают сами себя, и Россию мы выводим за границы этой агрессии. Я уверен, что нужна дополнительная позиция о пояснении господину Зеленскому

LB.ua удалось спросить у Порошенко, что он думает о роспуске Верховной рады, о чем в свою очередь подумывает Зеленский.

"Роспуск Верховной Рады? А кто ее распустит? Я ее распускать не собираюсь", – сказал президент торопясь в гримерную.

Когда с небольшим опозданием президент зашел в студию, ведущая дебатов Мирослава Барчук объявила в прямом эфире, что неизвестный сообщил в полицию о подготовке покушения на президента.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня спрашивают об этом в эфире, и я объявляю это для того, чтобы те, кто боится, сейчас покинули зал", - сказала ведущая.

Порошенко ответил, что равно хочет остаться и выступить.

Ведущие Павел Казарин и Мирослава Барчук еще заранее сообщили, что, хотя национальные дебаты по плану до 22:00, они рассчитывают, что президент останется в студии до полночи и в программе «Зворотний вiдлiк». Но Петр Порошенко в начале эфира сообщил, что на 22:10 у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, поэтому в 21:50 он должен покинуть студию.

Фото: president.gov.ua

После президентского вступления перешли к вопросам от гражданского общества, записанным заранее на видео.

Редакторка «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик спросила, как победитель будет объединять страну. Порошенко сказал, что после выборов «будет бороться за голоса тех, кто за него проголосовал» через борьбу с бедностью, защиту прав нацменьшинств, поддержание украинского языка (квоты на радио и телевидении, книгоиздание), движение в Европейский Союз.

Доктор исторических наук Ярослав Грицак, задав вопрос о способах разрешения демографической ситуации, попросил не отвечать в стиле «надо рожать больше» и «любить друг друга». Порошенко к совету не прислушался и после вновь поверенных обещаний бороться с бедностью и поддержки многодетных семей призвал:

"Я обещал вам этого не делать, но скажу, надо рожать больше. Я вам это говорю, как отец четырех детей, причем, все от одной жены", - ответил президент.

Бывший глава одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко, который в ходе нападения на него двух неизвестных в мае 2018 года в Одессе убил одного из них, спросил о легализации короткоствольного оружия. Президент ответил, что не является сторонником легализации.

"Сегодня в Украине огромное количество оружия, связанного с войной. Это создает огромные угрозы безопасности на улицах. Как Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины я подчеркиваю, что наличие короткоствольного оружия на руках у украинцев точно не добавит безопасности. Риски, которые может повлечь применение оружия на улицах украинских городов, сел и поселков – абсолютно неоправданные", - считает глава государства.

Глава Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко спросил о полномочиях президента и о том, почему кандидаты обещают избирателям больше, чем могут сделать, согласно Конституции Украины. Порошенко, оказалось, гордится тем, что «существенно сузил» полномочия президента.

Последний вопрос был от вице-ректора Украинского католического университета Мирослава Мариновича о самых главных угрозах для Украины. Порошенко, отвечая на этот вопрос, запугал новым Майданом в случае победы Зеленского.

"Мой оппонент, господин Зеленский подчеркнул, что он кот в мешке, а я волк в овечьей шкуре. Какой я волк, я комментировать не буду. Я хочу подчеркнуть, что господин Зеленский сам является мешком - ярким, дорогим, которым он прикрывает котов, которые в нем находятся. Или даже не котов – чертей. Я попросил, чтобы мы ответственно относились к таким угрозам. Реванш сегодня под угрозой. Потому что под этой оберткой, под этой «овечьей шкурой» придут настоящие «волки». И я противник того, чтобы Украина платила такую цену, выводя людей на Майдан. И это будет уже другой Майдан", - отрезал Порошенко.

Когда президент выходил из здания «Суспільного», первым к нему успел подбежать все тот же журналист Сергей Андрушко.

"Почему исчезла деолигархизация из вашей программы?" – успел спросить Андрушко.

Порошенко на вопрос не ответил, направился к выходу, где его ждали камеры. После короткого общения он уехал разговаривать с госсекретарем США.