Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами
Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами
Онлайн-трансляция дебатов Порошенко и Зеленского
Онлайн-трансляция дебатов Порошенко и Зеленского
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
«Связной» для преЗЕдента
«Связной» для преЗЕдента
Найема облили фекалиями в Одессе
Найема облили фекалиями в Одессе
Трансляция дебатов на "Олимпийском" будет идти с открытым сигналом
Трансляция дебатов на "Олимпийском" будет идти с открытым сигналом
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
Окружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу
Окружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу
Зеленский представил свою команду
Зеленский представил свою команду
ГлавнаяПолитика

Порошенко опубликовал в Telegram фото Черчилля и призвал "не сдаваться"

"Это только начало! Не сдаемся, до конца!"

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что не сдается и идет до конца.

"Это только начало! Не сдаемся, до конца!" - отметил он после дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

При этом к посту добавлено фото премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля с надписью: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".

Напомним, вечером 19 апреля Порошенко и Зеленский встретились на дебатах на НСК "Олимпийский". После их завершения Порошенко отправился на официальные теледебаты на UA:Перший. Кандидат в президенты Владимир Зеленский на дебаты с Петром Порошенко на Суспильне не приехал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также