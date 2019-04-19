«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами
Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами
«Связной» для преЗЕдента
«Связной» для преЗЕдента
Зеленский представил свою команду
Зеленский представил свою команду
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Порошенко озвучил позицию в отношении легализации оружия

"Моя политическая позиция: я - против легализации короткоствольного оружия в Украине".

Порошенко озвучил позицию в отношении легализации оружия
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко выступает против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.

Об этом он сообщил в ходе теледебатов на общественном телевидении "UA:Перший".

"Сегодня в Украине огромное количество оружия, связанного с войной. Это создает огромные угрозы безопасности на улицах. Как Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины я подчеркиваю, что наличие короткоствольного оружия на руках у украинцев точно не добавит безопасности. Риски, которые может повлечь применение оружия на улицах украинских городов, сел и поселков - абсолютно неоправданные. Сегодня наличие оружия является абсолютно незаконным. Регистрация оружия должна быть даже усложнена. Я твердо уверен, что оружие необходимо с украинских улиц изымать. Моя политическая позиция: я - против легализации короткоствольного оружия в Украине", - сказал он.

Порошенко добавил, что легализация оружия ни в одной стране мира не привела к уменьшению преступности, а влекла обратный эффект увеличения количества жертв.

Так он ответил на вопрос о том, что готов сделать, чтобы украинцы могли защищать свое жизнь и здоровье, поскольку "короткоствольное оружие могут купить бандиты на черном рынке и использовать против законопослушных, но безоружных граждан".

Этот вопрос задал бывший глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который в ходе нападения на него двух неизвестных в мае 2018 года в Одессе убил одного из них.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также