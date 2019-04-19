Порошенко озвучил позицию в отношении легализации оружия

"Моя политическая позиция: я - против легализации короткоствольного оружия в Украине".

Президент Петр Порошенко выступает против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.

Об этом он сообщил в ходе теледебатов на общественном телевидении "UA:Перший".

"Сегодня в Украине огромное количество оружия, связанного с войной. Это создает огромные угрозы безопасности на улицах. Как Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины я подчеркиваю, что наличие короткоствольного оружия на руках у украинцев точно не добавит безопасности. Риски, которые может повлечь применение оружия на улицах украинских городов, сел и поселков - абсолютно неоправданные. Сегодня наличие оружия является абсолютно незаконным. Регистрация оружия должна быть даже усложнена. Я твердо уверен, что оружие необходимо с украинских улиц изымать. Моя политическая позиция: я - против легализации короткоствольного оружия в Украине", - сказал он.

Порошенко добавил, что легализация оружия ни в одной стране мира не привела к уменьшению преступности, а влекла обратный эффект увеличения количества жертв.

Так он ответил на вопрос о том, что готов сделать, чтобы украинцы могли защищать свое жизнь и здоровье, поскольку "короткоствольное оружие могут купить бандиты на черном рынке и использовать против законопослушных, но безоружных граждан".

Этот вопрос задал бывший глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который в ходе нападения на него двух неизвестных в мае 2018 года в Одессе убил одного из них.