Юридических оснований для роспуска Рады нет, - Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что юридических оснований для роспуска украинского парламента нет.

Об этом он сообщил в эфире Суспильного.

"Президент действительно может иметь право распустить парламент. Андрей Портнов и другие его товарищи уже пишут ему указы о роспуске парламента. Это правовой нигилизм. Нет никаких юридических оснований, возможно, есть политические", - сказал спикер парламента.

Парубий посоветовал Владимиру Зеленскому почитать Конституцию о полномочиях президента, в которые не входит объявление коалиции недействительной.

Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах "будет думать" над роспуском Рады. В частности, Зеленский отметил, что попросту может не успеть распустить Верховную Раду до осенних выборов.