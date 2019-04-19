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Юридических оснований для роспуска Рады нет, - Парубий

Спикер посоветовал Зеленскому почитать Конституцию.

Юридических оснований для роспуска Рады нет, - Парубий
Фото: Макс Требухов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что юридических оснований для роспуска украинского парламента нет.

Об этом он сообщил в эфире Суспильного.

"Президент действительно может иметь право распустить парламент. Андрей Портнов и другие его товарищи уже пишут ему указы о роспуске парламента. Это правовой нигилизм. Нет никаких юридических оснований, возможно, есть политические", - сказал спикер парламента.

Парубий посоветовал Владимиру Зеленскому почитать Конституцию о полномочиях президента, в которые не входит объявление коалиции недействительной.

Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах "будет думать" над роспуском Рады. В частности, Зеленский отметил, что попросту может не успеть распустить Верховную Раду до осенних выборов.

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