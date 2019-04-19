Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
«Связной» для преЗЕдента
«Связной» для преЗЕдента
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Трансляция дебатов на "Олимпийском" будет идти с открытым сигналом
Трансляция дебатов на "Олимпийском" будет идти с открытым сигналом
Зеленский представил свою команду
Зеленский представил свою команду
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
ГлавнаяПолитика

Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами

Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами
Фото: Макс Требухов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами.

Задавая вопросы Порошенко, которые были написаны на листке бумаги (Зеленский анонсировали их как вопросы от народа), он зачитал: "Правда ли это, что конфеты Рошен есть в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР".

В то же время он сказал, что многократно бывал в зоне антитеррористической операции и не прятался от повесток о призыве на военную службу.

Напомним, что согласно законодательству Украины неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными Российской Федерацией, а вооруженные формирования, которые там находятся - российскими.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также