Мероприятие запланировано на один час - с 19:00 до 20:00.

Кандидаты в президенты Украины организовали на стадионе НСК "Олимпийский" предвыборную встречу в формате дебатов.

Мероприятие на стадионе запланировано на один час - с 19:00 до 20:00.

Формат дебатов предусматривает 5-минутные выступления кандидатов в начале и конце мероприятия. Между ними будут 36 минут вопросов, которые Петр Порошенко и Владимир Зеленский будут задавать друг другу.

Действующий президент Петр Порошенко пришел на стадион за 10 минут до начала дебатов, Владимир Зеленский - за пять минут.

Дебаты начались с выполнения гимна Украины.

После дебатов Петр Порошенко планирует отправиться в студию UA:Першого на официальные теледебаты. Штаб Владимира Зеленского уже заявил, что их кандидат не приедет. В таком случае Порошенко может использовать весь отведенный час - с 21:00 до 22:00 на свою агитацию.