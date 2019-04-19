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На НСК "Олимпийский" завершили подготовку к дебатам

Начало в 19:00.

Национальный спорткомплекс "Олимпийский" подготовили к сегодняшним дебатам кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Фото: facebook/Ігор Жданов

Об этом сообщил в Фейсбуке министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины", - написал Жданов.

Он также опубликовал фото и видео. На стадионе установлены две сцены - одна для Порошенко, другая для Зеленского.

Фото: facebook/Ігор Жданов

Фото: facebook/Ігор Жданов

Фото: facebook/Ігор Жданов

Напомним, сегодня вечером в 19:00, за час до официальных дебатов, на НСК пройдут дебаты между Порошенко и Зеленским. Идея провести их на стадионе принадлежит Зеленскому. 3 апреля он записал ролик, в котором призвал Порошенко провести дебаты на НСК перед тысячами зрителей. В ответ президент тоже записал видео, в котором согласился с этим предложением: "Стадион так стадион".

Перед дебатами, Порошенко выступил на митинге на Майдане.

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