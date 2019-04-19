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Глава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью

Судья Вовк отреагировал на совещание в СНБО по Приватбанку.

Глава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью
Фото: oask.gov.ua

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президенту Петру Порошенко может грозить уголовная ответственность за его высказывания на совещании в СНБО 18 апреля.

Порошенко там поручил Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины оценить основания для открытия уголовного производства против судей Окружного административного суда Киева, вынесших решение о незаконности национализации Приватбанка.

Вовк считает, что это прямая угроза судебной системе.

"Во-первых, хочу поблагодарить за хорошую фиксацию собственных, по-моему, неправомерных действий. Это всегда облегчает процесс привлечения к ответственности «авторов» таких заявлений. Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу - это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его пересмотр, и что в перспективе их ожидает. Считаю, что коллегам следует обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в их деятельность", - говорится в фейсбуке Вовка.

В своем посте судья ссылается на "известного юриста, политика и блогера Андрея Портнова", у которого есть "богатый опыт побед у государства в международных институтах".

"Ожидать сейчас объективной и немедленной реакции не стоит. Однако со временем, безусловно, будет предоставлена соответствующая оценка незаконным действиям «авторам» этих громких заявлений", - говорится в посте Вовка.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка, признав, что были допущены нарушения. В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение. Рассмотрение дела проводилось на протяжении 2,5 лет и за три дня до второго тура выборов Президента Украины принял это решение.

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