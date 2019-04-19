Трансляция дебатов на "Олимпийском" будет идти с открытым сигналом

Принять и транслировать сигнал смогут любые каналы как в Украине, так и за рубежом.

Дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский", которые выйдут в прямом эфире Общественного ТВ, будут иметь открытый сигнал, который спокойно смогут принять все каналы. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в комментарии телеканалу 112 Украина.

"Сигнал будет открыт. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открыт ЦКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы - и со стадиона, и Общественного. Сигнал спокойно смогут принимать все каналы", - отметил Аласания.

Остаются определенные трудности с трансляцией со стадиона - такие дебаты расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.

"Нет уверенности, что это просто сойдет с рук. Зарубежным - спокойно, а нашим – вопрос. В законе указано только про сигнал официальных дебатов, там они должны делать это бесплатно. А о публичной дискуссии на стадионе вопрос еще стоит. Чем рискуют каналы? Например, штрафами от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК", - отметил Аласания.

Дебаты с участием двух кандидатов в президенты - Владимира Зеленского и Петра Порошенко - состоятся на НСК "Олимпийский" сегодня вечером в 19:00 часов. Полиция уже усилила охрану НСК "Олимпийский" и не позволяет парковаться рядом со стадионом. Из-за дебатов сегодня общественный транспорт в районе стадиона изменит маршруты.