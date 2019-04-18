Зеленский открестился от сотрудничества с Александром Харебиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский открестился от одного из членов своей команды, список которой ранее распространял его штаб.

В эфире программы "Право на владу" телеканала "1+1" Зеленский в ответ на вопрос о том, почему в студии не присутствуют ранее заявленные как члены команды Александр Харебин и Владимир Шульмейстер, заявил, что с Харебиным никогда не встречался.

"Мы с Харебиным никогда не встречались. В наш штаб приходит много экспертов, но с Харебиным мы не пересекались. Нам в команде не нужны специалисты по медиа, у нас они есть", – заявил Зеленский. В ответ на прямой вопрос о сотрудничестве с Харебиным он заявил, что тот с штабом не сотрудничает.

Александр Харебин – бывший первый заместитель гендиректора НТКУ, заявленный штабом Владимира Зеленского как эксперт по вопросам информационной и языковой политики, общественно-политических вопросов. Факт появления в команде кандидата в президенты Александра Харебина вызвало бурную дискуссию в обществе. В частности, нардеп Николай Княжицкий считает, что Харебин "выступает за реставрацию СССР" и "против государственного языка". Харебин также заявлял, что "Украина имеет свои права на русский язык".

Напомним, в четверг Владимир Зеленский представил свою команду.