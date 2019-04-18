Порошенко назвал решение по Приватбанку первым признаком реванша

Президент Петр Порошенко назвал решение Окружного админсуда Киева по Приватбанку первым признаком реванша. По его мнению, в случае избрания президентом Владимира Зеленского дальше будет только хуже.

"За пять лет Путин не достиг ни одной стратегической цели по Украине. Он пытался атаковать с фронта и подорвать с тыла - ничего у него не получилось. Он жаждет реванша, он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность", - заявил Порошенко в обращении к народу 18 апреля.

По его мнению, в связи с этим Путин рассчитывает получить на должности президента Украины некомпетентного новичка, "которого легко переиграет".

Себя Порошенко считает лидером, который способен противостоять Путину.

"В программе моего оппонента нет ни слова об Евросоюзе, поэтому меня не удивляет, что за него агитирует Москва от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже упаковала чемоданы для возвращения в Украину. Как и группа олигархов-беглецов. План одного из них в случае победы Зеленского - вернуть себе Приватбанк. И как видите - им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла", - сказал президент Украины.

По его мнению, дальше будет отмена люстрации и электронного декларирования.

"Реванш не будет резким поворотом. Это будет сначала малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния", - сказал Порошенко.

Президент сказал, что примет любой результат выборов 21 апреля, и попросил граждан Украины извинить его за допущенные ошибки.

"Когда вы прийдете на участки, не думайте о Зеленском и о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в 2014 году вы остановили Новороссию, теперь прошу: не допустите превращения Украины в Малороссию", - заявил Порошенко.

Напомним, что последние социологические опросы не оставляют Порошенко шансов на переизбрание.