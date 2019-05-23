В БПП назвали ​обвинения нардепа Крючкова "частью плана мести за национализацию Приватбанка"

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань обратился к генеральному прокурору с требованием обеспечить соответствующую проверку и начать досудебное расследование по поводу заявлений экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

Об этом сообщается на сайте БПП.

"Голословные обвинения гражданина Крючкова в адрес Петра Порошенко подпадают под действие статьи 383 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - утверждает адвокат в своем обращении

Между тем в партии "БПП «Солидарность»" считают, что свои действия Крючков координирует с окружением новой власти.

"Этот «кейс» является частью плана мести за национализацию Приватбанка, когда государство должно спасать средства десятков миллионов вкладчиков, которые могли «сгореть» в результате действий его частных владельцев", - отмечается в сообщении.

Напомним, 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала четыре уголовных производства по заявлениям Крючкова. Первое дело касается планов приватизации энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Второе дело "Центрэнерго" касается закупок угля. Третье открыто по факту хищения имущества и денег ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и "Укргидроэнерго". Последнее дело касается злоупотребления служебным положением должностными лицами "Черкассыоблэнерго" и черкасского "Азота".

Сам экс-нардеп является фигурантом дела НАБУ о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск, а в апреле 2019 года он неожиданно вернулся в Украину. Петр Порошенко говорил, что добровольная экстрадиция Крючкова - это предвыборная технология штаба Владимира Зеленского для его - Порошенко - дискредитации.

17 апреля Крючков был арестован с залогом 7 млн гривен, который он вскоре выплатил. Сейчас Крючков находится на свободе и с разрешения САП даже выезжал за границу.

Дмитрий Крючков был народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.