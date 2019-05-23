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Зеленский хочет провести опрос украинцев по поводу переговоров с Россией

"Это не законодательный референдум... Это нормальный разговор с людьми".

Зеленский хочет провести опрос украинцев по поводу переговоров с Россией
президент Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, но это - способ выяснить мнение общества.

Об этом он заявил на встрече с общественными активистами в Администрации Главы государства, сообщается на сайте президента.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов" и не хочет принимать решения за "закрытыми дверями, как это делалось раньше".

Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Со своей стороны, активисты предложили президенту проводить встречи с представителями общественности на постоянной основе.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде президента рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

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