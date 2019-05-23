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Юрист Виктор Мусияка: Зеленскому надо переключить регистры, выборы закончились

У главы государства и его команды есть проблемы с пониманием конституционного права.

Юрист Виктор Мусияка: Зеленскому надо переключить регистры, выборы закончились
Виктор Мусияка
Фото: Макс Левин

Первый указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады продемонстрировал, что у главы государства и его команды есть проблемы с пониманием конституционного права. Об этом во время круглого стола в Институте Горшенина заявил Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер верховной рады Украины.

"Зеленский уже получил должность президента, и теперь он должен понять механизмы функционирования государственной власти, управления, государственного права, - говорит Мусияка. - В одном американском журнале были опубликованы два списка: перечень качеств, которые нужны человеку, чтобы стать президентом, и список качеств, которые нужны человеку, чтобы быть президентом. Когда два списка сопоставили, оказалось, что совпадений не так уж много. Это я к тому, что нашему новому президенту надо регистры переключить - это уже не выборы, Зеленский стал президентом, он во главе всей системы государственной власти".

По его словам, Зеленскому стоит иметь рядом с собой юристов, которые специализируются на конституационном праве: "Его окружает много юристов, в том числе известных, но они работали в основном в сфере частного права, а это публичное право - конституционное, государственное управление. Это первое, о чём ему стоит подумать. Как глава государства, он должен сейчас запустить очень важный процесс: процесс вхождения в конституционное правовое поле. Он должен создать систему государственного управления, которая будет полностью соответствовать украинскому законодательству".

По мнению Мусияки, у Зеленского сейчас есть возможность перезапустить политическую систему.

"Получается так, что в течение многих лет была Конституция, но не было конституционного строя. Была потребность в элементах конституционного порядка, чтобы конкретная власть в соответствии со своими интересами принимала законы, противоречащие Конституции. Новоизбранный президент не имеет к этим вещам никакого отношения, и поэтому имеет возможность ввести всю систему государственного управления и права в рамки определенные Конституцией", - считает экс-вице-спикер Рады.

Напомним, юрист Николай Сирый заявил, что общество пока не получило от Зеленского ни одного месседжа о том, как страна будет жить дальше.

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