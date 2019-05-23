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Кличко уволил директора департамента соцполитики КГГА

Его уволили за нарушения тендерного законодательства

Кличко уволил директора департамента соцполитики КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова за нарушения тендерного законодательства. Также мэр и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений.

Об этом говорится в пресс-службе Виталия Кличко.

Решение было принято после проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента, а также на основании информации из некоторых СМИ, и по обращениям предпринимателей.

Проверку осуществил департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. В ходе этих проверок были установлены нарушения в тендерном законодательстве, замечено игнорирование принципов открытости и прозрачности, а также пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики.

Материалы проверок направлены в правоохранительные органы.

"Каждый чиновник должен понимать, что пришел работать на общество, а не на собственный карман. И, замечу, проверка эффективности использования бюджетных средств продолжается и в других департаментах", - отметил Кличко.

Напомним, в феврале 2019 года Виталий Кличко уволил заместителя председателя Голосеевской районной государственной администрации Юрия Ткаченко. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он 7 февраля совершил ДТП на Южном мосту, в котором пострадала сотрудница полиции.

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