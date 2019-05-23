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Кличко поручил проверить расходы на мост через Владимирский спуск

Мост между Крещатым парком и Владимирской горкой откроют ко Дню Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поручил направить акты выполненных работ по строительству пешеходно-велосипедного моста и смежных с ним объектов в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проверки объема работ и расценок на них.

После этого городские власти обратятся в Контрольно-ревизионное управление, чтобы там тоже проверили стоимость выполненных на объектах работ.

Об этом Виталий Кличко сообщил в фейсбуке.

“Было немало манипуляций по мосту, который строится: нужен - не нужен, такой - не такой, дорогой - не дорогой. Такие же разговоры возникали и относительно некоторых других знаковых объектов. Например, когда считали стоимость каждой ступеньки на Старокиевской горе в расчете от суммы реконструкции большой части туристического маршрута. Поэтому, хочу отметить: я, как и все киевляне, заинтересован в контроле за средствами столичного бюджета. И как мэр делаю все для этого. Поэтому, как было и в случае с лестницей и частью туристического маршрута на Старокиевской горе, все расходы на возведение нового объекта будут проверены”, - отметил мэр столицы.

По его словам, затраты следующие: в 275 млн гривен обходится строительство самого моста. Предварительно другие большие работы вокруг моста, а именно: строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладку инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы будут стоить около 90 млн грн.

"Также, что очень важно, благодаря строительству моста, мы обеспечили целостность склонов и исторических зданий на них, в частности, Национальной филармонии, что находится в аварийном состоянии уже много лет. На подпорные стены, которыми укрепили склоны, потратили почти 55 миллионов. Пока что стоимость всех объектов - моста, фонтана, подпорных стен, и других затрат составляет около 400 миллионов гривен. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в открытости процедур и стоимости работ, все цифры будут проверены”, - добавил Виталий Кличко.

Напомним, мост между Крещатым парком и Владимирской горкой планируют открыть ко Дню Киева. Согласно проекту, пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста - 210 метров.

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