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Родственники узников Кремля обратились к Зеленскому

Россия незаконно удерживает более 70 украинцев.

Родственники узников Кремля обратились к Зеленскому
Фото: EPA/UPG

Родственники украинских политзаключенных, которые удерживаются на территории России, в аннексированном Крыму и на Донбассе, а также правозащитники, которые занимаются этими вопросами, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением о конкретных действиях для освобождения их своих близких.

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Они, в частности, предлагают ввести должность Уполномоченного президента по вопросам освобождения узников Кремля, создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, публично поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами".

Напомним, 17 мая о своем уходе с должности Уполномоченного президента по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе и представителя гуманитарной подгруппы в Минске сообщила Ирина Геращенко, которая занимала этот пост с июня 2014 года. Через два дня после этого заявления о прекращении своей деятельности в Минском процессе сообщил и Евгений Марчук.

По данным Министерства иностранных дел Украины, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В их число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у берегов Черного моря в конце ноября 2018 года, и пленные на Донбассе.

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