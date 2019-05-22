Среди украинских несовершеннолетних 25% девушек и 40% юношей признались, что имеют сексуальный опыт

Украинские подростки считают себя малоактивными, не очень здоровыми и подверженными буллингу. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом социсследований им. Яременко совместно с ЮНИСЕФ, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Согласно данным нашего исследования, украинские подростки сообщают о низком уровне физической активности и преимущественно нездоровых пищевых привычках. Они говорят о распространении буллинга, насилия в школах и недостаточной ежедневной поддержке со стороны семьи", - рассказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

По данным опроса, треть подростков имеют лишний вес, каждый пятый считает свое здоровье средним или плохим, а более половины опрошенных подростков жалуются на плохое настроение и нервозность. 31% респондентов среди девочек и 21% - среди мальчиков признались, что испытывали такой уровень ощущения безнадежности и печали, что прекращали заниматься рутинными делами.

Опрос показал, что почти 15% детей в возрасте 10 лет уже пробовали алкоголь, среди 17-летних подростков такой опыт есть более чем у 60%. 16% девочек и 24% мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет имеют опыт курения, а марихуану хотя бы раз употребляли 8% опрошенных подростков в возрасте 13-17 лет.

25% девочек и 40% мальчиков в возрасте 13-17 лет имеют опыт половых отношений, и только 12% опрошенных молодых людей имеют представление о ВИЧ-инфекции.

Опрос также показал, что украинские подростки зависят от соцсетей и виртуального общения – 25% респондентов признали, что постоянно думают о времени, которое можно провести в соцсетях.

Социологическое исследование было проведено в 2018 году Украинским институтом социальных исследований им Яременко совместно с ЮНИСЕФ в 287 учебных заведениях Украины, опрошено было более 13 тысяч респондентов возрастом от 10 до 17 лет, использовался метод самозаполнения опросника.