Какой диван приобрести домой или в офис

Диван способен кардинально преобразить любое помещение, как в доме, так и в рабочих или офисных пространствах, но требуется всего ничего — верно подобрать тип и спецификации дивана под свои задачи.

Как будет использоваться диван

Первое, что необходимо сделать перед покупкой — определиться с назначением и местом установки нового предмета мебели. Если на нем планируется ежедневным сон, то следует смотреть в сторону так называемых ортопедических диванов. Если же ночевки лишь эпизодичные и это будут зазевавшиеся и опоздавшие на последний транспорт друзья, то лучше все-таки сделать акцент на удобстве использования в сложенном состоянии и сидячем положении. Диван может пригодится в любом помещении квартиры или частного дома: в спальне, в гостиной перед телевизором, даже на балконе или в коридоре, что будет удобно для подготовки к выходу на улицу.

Офисные варианты зачастую вообще лишены механизма трансформации, соответственно, там нельзя разложить спальное место. Если речь о диванах для клиентов, которые будут ждать в приемной или в местах для отдыха, то оно скорее всего и не пригодится, и можно слегка сэкономить. Но если диван приобретается для сотрудников, то стоит все-таки рассмотреть возможность сна для одного-двух работников, задержавшихся, работая над проектом, который нужно сдавать утром. На тот случай, если ехать домой на часок-второй нет смысла.

Типы диванов

Диваны бывают:

— прямыми

— угловыми

— модульными.

Наиболее популярный вариант — прямой диван. Этот тип максимально широко представлен в магазинах и прочих торговых точках. Его можно установить в любой точке комнаты (не лишь под стенку) и относительно просто двигать при желании сменить обстановку.

Угловые диваны предлагают огромное пространство для отдыха днем или спальное место ночью, но при этом довольно габаритные. Угловые варианты этой мягкой мебели требуют от покупателя заранее продумать место установки и понять, как его лучше использовать. Но если удастся — он получит интересный вариант для зонирования помещения. Тут можно сделать место для отдыха перед телевизором, со всем необходимым рядом, оснастить такой диван емкостью с холодильником или пультом управления электронными устройствами дома.

Отдельная категория — модульные диваны, состоящие из отдельных компонентов. Если их объединить, то получается относительно большое место для сна, или для горизонтального отдыха. Но интересно станет, если разобрать модульный диван на части, их можно расположить как угодно: вокруг стола для настольных и карточных игр, использовать как небольшие диванчики, пуфики и кресла (вместе или одновременно). Можно даже растянуть модульный диван по разным комнатам, если для этого возникнет необходимость.

На что обратить внимание при покупке дивана