Где украинцы покупают сантехнику в 2019 году: причины популярности интернет-магазинов

Ещё несколько лет назад украинцы с неким недоверием относились к необходимости осуществления покупок в режиме онлайн. Вероятно, причиной этому служил печальный опыт сотрудничества с недобросовестными виртуальными площадками, например, в социальных сетях. Однако стремительный рост количества виртуальных магазинов привел к кардинальному изменению отношения потенциальных покупателей к ним.

Специалисты утверждают, что если раньше самой популярной категорией покупок в сети была одежда, то сегодня в ТОП востребованных товаров входят еще и гаджеты, украшения, сантехника. Особое внимание достается продукции для обустройства санузлов и кухни.

Причины популярности онлайн шопинга

Комфорт совершения покупок. Отсутствие длинных очередей, легкость процесса выбора товара, возможность поиска продукции по артикулу, наименованию, названию производителя – все это делает процесс виртуального шопинга комфортным и доступным.

Цены, соответствующие действительности. Стоимость товаров, которые продаются в онлайн-магазинах в большинстве случаев соответствует официальной цене, заявленной производителем. Например, продукцию по адекватной цене потенциальным покупателям предлагает интернет-магазин сантехники domospa.ua.

Качественное обслуживание. Получить консультацию в режиме онлайн иногда даже проще, чем в обычном магазине розничной торговли. Большинство виртуальных магазинов поддерживает обратную связь с покупателями и своевременно предоставляет ответы на актуальные вопросы относительно качества, функционала и особенностей представленной в каталоге продукции.

Удобная система оплаты и доставки. Оплачивать товары в электронных магазинах можно как наличными средствами (если доступна функция самовывоза), так банковскими картами или через популярные электронные системы расчетов. Доставка осуществляется с помощью почтовых сервисов и действует по всей территории страны.

Экономия времени. Сколько в среднем занимает шоппинг в магазине розничной торговли? Примерно 2-3 часа (без учета времени в дороге до магазина). В виртуальном магазине даже самая грандиозная закупка займет не больше, чем полчаса свободного времени. Более того, совершать заказы в режиме онлайн можно даже не отвлекаясь от привычных бытовых задач.

Этих причин вполне достаточно, чтобы объяснить позитивное отношение украинцев к покупкам в режиме онлайн.