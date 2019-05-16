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​В Севастополе умер глава комиссии по проведению "референдума" в 2014 году

Валерий Медведев подал в отставку в мае 2017 года.

​В Севастополе умер глава комиссии по проведению "референдума" в 2014 году
Фото: EPA/UPG

В аннексированном Крму умер глава Севастопольской городской комиссии по проведению так называемого "референдума" 16 марта 2014 года Валерий Медведев.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на один из городских Telegram-каналов.

"Ночью скончался Валерий Медведев - председатель Севастопольской городской избирательной комиссии по проведению референдума 2014 года о воссоединении с Россией", - говорится в сообщении.

Также о смерти Медведева сообщает ряд крымских и российских СМИ. Причины смерти пока неизвестны.

Валерий Медведев был главой Севастопольской городской комиссии. По информации СМИ, он занимался организацией проведения "референдума" в марте 2014 года.

В мае 2017 года Медведев подал в отставку.

Напомним, 16 марта 2014 года под контролем российских регулярных войск власти Крыма и Севастополя провели "референдум" о статусе полуострова. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крымского полуострова к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Подробнее о том, как Россия захватывала украинский Крым, читайте в материале LB.ua.

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