​ЕСПЧ назначил слушания по крымскому иску Украины на 11 сентября

Европейский суд по правам человека назначил слушания по делу крымскому иску Украины к РФ на 11 сентября 2019 года.

Об этом написал в фейсбуке заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Только что Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда относительно приемлемости иска №20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 года. Держим кулаки и перекрещенные пальцы, чтобы на этот раз оно состоялось", - написал заместитель министра.

ЕСПЧ планировал начать рассматривать иск Украины против России еще 27 февраля, но отложил заседание по неизвестным причинам.

Иск в ЕСПЧ был подан Украиной в 2014 году и касается нарушений прав человека, совершенных РФ при захвате Крыма в феврале-марте 2014 года.