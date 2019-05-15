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​ЕСПЧ назначил слушания по крымскому иску Украины на 11 сентября

В феврале заседание отложили без указания причин.

​ЕСПЧ назначил слушания по крымскому иску Украины на 11 сентября
Фото: EPA/UPG

Европейский суд по правам человека назначил слушания по делу крымскому иску Украины к РФ на 11 сентября 2019 года.

Об этом написал в фейсбуке заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Только что Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда относительно приемлемости иска №20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 года. Держим кулаки и перекрещенные пальцы, чтобы на этот раз оно состоялось", - написал заместитель министра.

ЕСПЧ планировал начать рассматривать иск Украины против России еще 27 февраля, но отложил заседание по неизвестным причинам.

Иск в ЕСПЧ был подан Украиной в 2014 году и касается нарушений прав человека, совершенных РФ при захвате Крыма в феврале-марте 2014 года.

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Источник: "Українські новини"
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