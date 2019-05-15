НАБУ выдвинуло подозрение бывшему командующему Нацгвардии Аллерову

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на НАБУ.

О подозрении Аллерову сообщили после задержания 14 мая. Ему инкриминируется преступление по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

В ближайшие время в суд будет подано ходатайство об избрании ему меры пресечения, дата и время суда пока не известны.

Сообщается, что Аллеров отказался от дачи показаний в Национальном антикоррупционном бюро, допрос не состоялся.

Напомним, накануне НАБУ провело обыски в офисах Нацгвардии и корпорации "Укрбуд", по итогам обысков были задержаны Юрий Аллеров, а также генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода и предприниматель - эксперт по оценке недвижимости, которая фигурировала в расследованиях коррупции Нацгвардии, Алиса Грынчук.

Аллерову вменяют растрату 81,635 млн гривен при неравноценном обмене недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" (центр Киева, улица Коновальца) и ЖК "Оберег" (окраина Киева, Бориспольская улица). Уголовное производство было открыто по материалам журналистского расследования проекта Bihus.info.