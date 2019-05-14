Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
ГлавнаяПолитика

Сарган подтвердила встречу Луценко с Зеленским 11 мая (обновлено)

У Зеленского говорят о встрече с Луценко по вопросам "передачи дел".

Сарган подтвердила встречу Луценко с Зеленским 11 мая (обновлено)
Фото: EPA/UPG

Генеральный прокурор Юрий Луценко 11 мая встречался с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в комментарии Bihus.info.

"Встреча, которая проходила в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве на Белорусской, продолжалась два часа и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.

Источник в Генпрокуратуре сообщил Українським Новинам, что в ходе встречи Зеленский не уговаривал генерального прокурора Юрия Луценко уйти в отставку.

"Вообще не уговаривал", - сказал он.

По его словам, Луценко встретился с Зеленским по его приглашению.

На встрече обсуждались общие вопросы по правоохранительной деятельности.

Обновление. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский встречался 11 мая с генеральным прокурором Юрием Луценко по поводу "передачи дел".

"Факт встречи подтверждаем: по вопросам передачи дел", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Зеленского.

Напомним, что сразу после победы во втором туре президентских выборах Зеленский заявил, что намерен избавиться от Юрия Луценко на должности генерального прокурора.

Ранее Луценко заявил, что не видит "ни моральных, ни правовых оснований" для того, чтобы уходить в отставку. По словам генпрокурора, у него были "регулярные встречи" с Зеленским.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также