Сарган подтвердила встречу Луценко с Зеленским 11 мая (обновлено)

У Зеленского говорят о встрече с Луценко по вопросам "передачи дел".

Генеральный прокурор Юрий Луценко 11 мая встречался с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в комментарии Bihus.info.

"Встреча, которая проходила в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве на Белорусской, продолжалась два часа и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.

Источник в Генпрокуратуре сообщил Українським Новинам, что в ходе встречи Зеленский не уговаривал генерального прокурора Юрия Луценко уйти в отставку.

"Вообще не уговаривал", - сказал он.

По его словам, Луценко встретился с Зеленским по его приглашению.

На встрече обсуждались общие вопросы по правоохранительной деятельности.

Обновление. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский встречался 11 мая с генеральным прокурором Юрием Луценко по поводу "передачи дел".

"Факт встречи подтверждаем: по вопросам передачи дел", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Зеленского.

Напомним, что сразу после победы во втором туре президентских выборах Зеленский заявил, что намерен избавиться от Юрия Луценко на должности генерального прокурора.

Ранее Луценко заявил, что не видит "ни моральных, ни правовых оснований" для того, чтобы уходить в отставку. По словам генпрокурора, у него были "регулярные встречи" с Зеленским.