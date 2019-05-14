Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука

Судьи Конституционного суда на сегодняшнем закрытом заседании проголосовали за увольнение главы КСУ Станислава Шевчука. Об этом сообщил источник LB.ua.

За увольнение проголосовали 12 судей.

Согласно новому закону о КСУ, судьи должны избрать нового председателя в течение одного месяца.

Увольнение Шевчука означает не только его отставку с должности главы КСУ, но и лишение его статуса судьи.

Утром на заседании КСУ судьи выразили Шевчуку недоверие. Он отказался уходить в отставку и покинул заседание.

Глава КСУ с начала этого года попал сразу в несколько скандальных историй. Его считают ответственным за отмену статьи о незаконном обогащении. Кроме того, сразу несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины, которые приводят к институциональному кризису КС.

Напомним, глава Конституционного суда необходим для инаугурации новоизбранного президента: именно он приводит главу государства к присяге, объявляет, что избранник выполнил все необходимые требования и вручает ему присягу президента Украины.