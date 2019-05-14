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Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука

Он лишился статуса судьи.

Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Станислав Шевчук
Фото: Укринформ

Судьи Конституционного суда на сегодняшнем закрытом заседании проголосовали за увольнение главы КСУ Станислава Шевчука. Об этом сообщил источник LB.ua.

За увольнение проголосовали 12 судей.

Согласно новому закону о КСУ, судьи должны избрать нового председателя в течение одного месяца.

Увольнение Шевчука означает не только его отставку с должности главы КСУ, но и лишение его статуса судьи.

Утром на заседании КСУ судьи выразили Шевчуку недоверие. Он отказался уходить в отставку и покинул заседание.

Глава КСУ с начала этого года попал сразу в несколько скандальных историй. Его считают ответственным за отмену статьи о незаконном обогащении. Кроме того, сразу несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины, которые приводят к институциональному кризису КС.

Напомним, глава Конституционного суда необходим для инаугурации новоизбранного президента: именно он приводит главу государства к присяге, объявляет, что избранник выполнил все необходимые требования и вручает ему присягу президента Украины.

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