Бурбак напомнил, что нынешний состав Рады легитимен до 27 октября

Парламент VIII созыва является самым и будет работать до 27 октября. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Несомненным фактом является то, что нынешний созыв Верховной Рады - наиболее продуктивен за всю историю Украины. Это и множество решений, направленных на поддержку сектора обороны, и безвиз с ЕС, и создание антикоррупционных институтов, и закрепление в Конституции курса в Евросоюз и НАТО, и энергетическая реформа, и образовательная реформа, и система мер по защите украинского языка, и возрождения национальной идентичности, и многое-многое другое ", - подчеркнул Максим Бурбак, отметив, что именно фракция " Народный фронт" непосредственно инициировала "все эти исторические решения".

"Мы гордимся результатом!", - подчеркнул руководитель фракции.

"Парламент и правительство будут работать до избрания новой Верховной Рады на срочных выборах 27 октября, которые будут такими же демократичными, как и президентские", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Верховная Рада ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского кадровых решений, законопроектов для усиления обороноспособности, восстановление целостности страны, продолжение курса в НАТО и ЕС, развития экономики и антикоррупционных инициатив", - отметил Максим Бурбак.