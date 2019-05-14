Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
ГлавнаяПолитика

Бурбак напомнил, что нынешний состав Рады легитимен до 27 октября

Лидер "НФ" назвал VIII созыв "самым продуктивным за всю историю".

Бурбак напомнил, что нынешний состав Рады легитимен до 27 октября
Фото: nfront.org.ua

Парламент VIII созыва является самым и будет работать до 27 октября. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Несомненным фактом является то, что нынешний созыв Верховной Рады - наиболее продуктивен за всю историю Украины. Это и множество решений, направленных на поддержку сектора обороны, и безвиз с ЕС, и создание антикоррупционных институтов, и закрепление в Конституции курса в Евросоюз и НАТО, и энергетическая реформа, и образовательная реформа, и система мер по защите украинского языка, и возрождения национальной идентичности, и многое-многое другое ", - подчеркнул Максим Бурбак, отметив, что именно фракция " Народный фронт" непосредственно инициировала "все эти исторические решения".

"Мы гордимся результатом!", - подчеркнул руководитель фракции.

"Парламент и правительство будут работать до избрания новой Верховной Рады на срочных выборах 27 октября, которые будут такими же демократичными, как и президентские", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Верховная Рада ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского кадровых решений, законопроектов для усиления обороноспособности, восстановление целостности страны, продолжение курса в НАТО и ЕС, развития экономики и антикоррупционных инициатив", - отметил Максим Бурбак.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также