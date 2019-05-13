Бурбак: присяга должна пройти в торжественной обстановке, а не в траурный день

По его мнению, инаугурацию можно назначить на любой другой день.

Новоизбранный Президент должен принять присягу в торжественной обстановке, а не в траурный день, когда Украина чтит жертв политических репрессий. Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Считаем, что новый президент Владимир Зеленский должен принять присягу главы государства в торжественной обстановке", - отметил он.

Максим Бурбак подчеркнул, что в третье воскресенье мая (в этом году - на 19 мая. - Ред.) Украина ежегодно чтит жертв политических репрессий.

"Это важная для Украины дата. Напомню, что большевистский режим, наследниками которого является сегодняшняя кремлевская власть и лично Путин, репрессировали миллионы украинцев. Так, только во время Большого террора 37-38 года в Украине осудили более 197 000 человек, из которых 122 000 - расстреляли ", - подчеркнул Бурбак.

"В Днепропетровской области, к примеру, были арестованы десятки тысяч невинных граждан. Среди них репрессировали 25 преподавателей Криворожского горнорудного института и первых руководителей" Криворожстали ". Только за один день 25 марта 1938-го осудили до семи криворожских преподавателей. Их казнили через месяц. И так продолжалось каждый день", - подчеркнул руководитель фракции.

Он добавил, что во времена сталинизма из Украины выселили 2,8 млн раскулаченных крестьян и членов их семей. Депортировали 200 тыс. представителей крымскотатарского народа, не считая представителей других народов. Сотни тысяч людей замучены и осуждены за участие в ОУН-УПА.

"Кошмаром стали места массовых захоронений - Быковня под Киевом, Демьянов Лаз в Ивано-Франковске, песочный карьер под Полтавой, овраг монастырского сада в Житомире, Тюрьма на Лонцкого во Львове, центральное кладбище в Сумах, кладбище на Подлесной в Виннице, Сосновский парк в Черкассах и многие другие трагические места массовых репрессий украинцев", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Еще были коллективизация, Голодомор, преследования священнослужителей, ученых, художников. Невинно пострадали миллионы людей. Кто-то страдал за взгляды, а кто-то просто за то, что был украинцем", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак также отметил, что все политические силы, представленные в парламенте, должны почтить память репрессированных и погибших.

"В День памяти жертв политических репрессий Украина приспускает государственные флаги. И все политические силы, представленные в парламенте 19 мая должны почтить погибших", - подчеркнул он.

"Мы видели, как новоизбранный Президент Владимир Зеленский выразил свое уважение ветеранам Второй мировой войны. Это хороший пример национального единения. Уверены, он продолжит эту политику в отношении исторической памяти. В день траура 19-го мая мы должны склонить голову в скорби и заявить, что никогда не допустим диктатуры или реванша московской гегемонии", - подчеркнул руководитель фракции.

"Считаем, что новый президент Владимир Зеленский должен принять присягу главы государства в торжественной обстановке. Для этого подойдет другой день", - отметил Максим Бурбак.

Руководитель фракции также подчеркнул, что "Народный фронт" приложил максимум усилий, чтобы президентские выборы были честными, демократическими.

"Мы с уважением относимся к выбору украинского народа. Мы уважаем институт президента и хотим, чтобы новоизбранный глава государства с уважением относился к парламенту как высшему законодательному органу государства. Президент является главой украинского государства. Его важной задачей является формирование и поддержание национального консенсуса. Президент служит примером для всей Украины. Это очень ответственная миссия", - резюмировал руководитель фракции.