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Голосеевский суд Киева возобновил расследование в отношении экс-министра здравоохранения Богатыревой

Дело было приостановлено в 2017 году и повторно - в 2018.

Голосеевский суд Киева возобновил расследование в отношении экс-министра здравоохранения Богатыревой
Раиса Богатырева
Фото: Макс Левин

Голосеевский районный суд Киева возобновил заочное досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом говорится в материалах суда.

Расследование в отношении Богатыревой было приостановлено еще в конце 2017 года решением следователя Басова. В 2018 году в связи с направлением Генеральной прокуратурой в Генеральную прокуратуру Кубы запроса об оказании международной правовой помощи по указанному делу, досудебное расследование было повторно приостановлено.

После этого в суд поступила жалоба адвоката Богатыревой, в которой он просил отменить постановление следователя о приостановлении расследования и 24 апреля суд ее удовлетворил.

В отношении Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Напомним, Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против Богатыревой в 2016 году.

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