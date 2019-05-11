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Минобороны: Черноморский флот РФ блокирует экономические зоны Украины

Россия действует под предлогом учений.

Минобороны: Черноморский флот РФ блокирует экономические зоны Украины
Черноморский флот РФ блокирует экономические зоны Украины
Фото: kchf.ru

Черноморский флот РФ блокирует морские акватории западной части Черного моря и препятствует работе украинских экономических зон. Об этом на брифинге рассказал замминистра обороны Анатолий Петренко, говорится на сайте министерства.

"РФ на постоянной основе, под предлогом учений, блокирует акватории вокруг незаконно захваченных украинских месторождений нефти и газа на подводном шельфе", - сказал Петренко.

По его словам, боевые корабли РФ также постоянно контролируют экономические зоны Украины.

В то же время пребывание в Одессе военных сил НАТО и ВМС Британии было "фактором сдерживания" для Черноморского флота РФ, добавил Петренко Кроме того, иностранные ВМС обучали и повышали профессиональные навыки украинских моряков.

Напомним, НАТО согласовало пакет мер по усилению безопасности в Черном море. Новый пакет предусматривает обучение личного состава ВМС Украины, визиты в порты и обмен информацией.

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