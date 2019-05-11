Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского
Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
ГлавнаяМир

Помпео собирается обсудить на встрече с Путиным вопрос Украины

Встреча состоится в Сочи 14 мая.

Помпео собирается обсудить на встрече с Путиным вопрос Украины
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майкл Помпео 14 мая встретится в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Они собираются обсудить ситуацию в Украине, Сирии, КНДР и Венесуэле, а также контроль над вооружениями. Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил представитель Госдепартамента высокого ранга,  передает ТАСС.

"В ходе визита Помпео будет обсуждаться целый ряд глобальных вызовов, в том числе Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея. Кроме того, госсекретарь обсудит вызовы в наших двусторонних отношениях с Россией", - рассказал представитель Госдепартамента.

Он подчеркнул, что США ясно довели до сведения России свои взгляды на преодоление противоречий по некоторым вопросам.

"У нас выработана чрезвычайно ясная политика, и госсекретарь совершенно четко [излагал ее] России по вопросам как Венесуэлы, так и Украины, какова наша обеспокоенность их [российских властей] действиями, и каким мы ожидаем путь вперед", - сказал дипломат.

"Отправная точка, которая у нас должна быть, когда мы обсуждаем политику в отношении России, – это откровенно заявить, что Россия предпринимает серию агрессивных и дестабилизирующих действий на мировой арене. Это часть того, чем занимается дипломатия, что произойдет в ходе визита госсекретаря. Нынешняя поездка представляет собой благоприятную возможность ясным образом довести до сведения российского правительства такие пункты и наши ожидания, а также посмотреть, как прокладывать путь вперед", - добавил представитель Госдепа.

Первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря США состоится 12–14 мая. Он посетит сначала Москву, а затем Сочи и проведет переговоры с президентом РФ Путиным и главой МИД России Лавровым.

Ранее Помпео обвинил Россию во вторжении в Венесуэлу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также