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Путин упал на красную дорожку после хоккейного матча

Президент РФ, в отличие от охраны, отделался легким испугом.

Фото: скриншот
Президент России Владимир Путин принял участие в традиционном гала-матче Ночной Лиги.

Поединок команд "Сборной Ночной Лиги" и 

"Легенд Хоккея", за которую выступал Путин, завершилась победой "Легенд" 14:7.

По традиции, Путин стал самым результативным игроком матча.

От обилия шайб, заброшенных президентом РФ, источники давали разный голевой результат Путина. В итоге, сошлись на цифре 8.

После хоккейного матча с президентом России произошел небольшой конфуз. Путин, совершая круг почета перед зрителями, не заметил, что организаторы уже расстелили на льду красную дорожку, и, наехав на нее, упал.

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