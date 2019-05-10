Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
ГлавнаяСпорт

Стали известны кандидаты на возможную вакантную должность главного тренера "Барселоны"

Судьба Эрнесо Вальверде будет решена в конце мая.

Стали известны кандидаты на возможную вакантную должность главного тренера "Барселоны"
Эрнесто Вальверде
Фото: EPA/UPG

Руководство "Барселоны" раздумывает об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде после вылета каталонцев из Лиги Чемпионов от Ливерпуля (3:0, 0:4), сообщает испанское издание Jugones.

Серьезность намерений акционеров каталонского клуба усиливает тот факт, что "Барса" второй год подряд вылетает из одного из раундов плей-офф Лиги Чемпионов, выиграв первый матч с преимуществом в 3 мяча.

Напомним, год назад "блаугранас" в рамках четвертьфинала проиграла "Роме" по сумме двух матчей (4:1, 0:3).

При этом приоритетным кандидатом на должность нового наставника "Барселоны" является экс-игрок каталонцев Рональд Куман, который с февраля 2018 года возглавляет сборную Нидерландов.

Второй претендент - главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Руководство "Барселоны" обсудит будущее Вальверде на собрании, которое состоится 25 мая после финала Кубка Испании с "Валенсией".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также