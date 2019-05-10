Стали известны кандидаты на возможную вакантную должность главного тренера "Барселоны"

Судьба Эрнесо Вальверде будет решена в конце мая.

Руководство "Барселоны" раздумывает об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде после вылета каталонцев из Лиги Чемпионов от Ливерпуля (3:0, 0:4), сообщает испанское издание Jugones.

Серьезность намерений акционеров каталонского клуба усиливает тот факт, что "Барса" второй год подряд вылетает из одного из раундов плей-офф Лиги Чемпионов, выиграв первый матч с преимуществом в 3 мяча.

Напомним, год назад "блаугранас" в рамках четвертьфинала проиграла "Роме" по сумме двух матчей (4:1, 0:3).

При этом приоритетным кандидатом на должность нового наставника "Барселоны" является экс-игрок каталонцев Рональд Куман, который с февраля 2018 года возглавляет сборную Нидерландов.

Второй претендент - главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Руководство "Барселоны" обсудит будущее Вальверде на собрании, которое состоится 25 мая после финала Кубка Испании с "Валенсией".