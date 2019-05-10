Английские клубы установили рекорд еврокубков

Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы будут состоять исключительно из английских команд.

Накануне прошли ответные полуфинальные встречи Лиги Европы.

По сумме двух матчей в финал вышли две лондонские команды – "Челси" и "Арсенал" (соответственно переигравшие "Айнтрахт" и "Валенсию"), которые 29 мая в Баку и определят победителя турнира.

Напомним, в финал Лиги Чемпионов вышли также две английские команды – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Таким образом, впервые в истории еврокубков все 4 финалиста будут представлять одну страну – Англию.

Кроме того, три из четырех клубов-финалистов являются земляками – "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал" представляют Лондон, что также является рекордом еврокубков.