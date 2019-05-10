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Главный тренер "Арсенала" установил два рекорда Лиги Европы

Унаи Эмери в четвертый раз вывел свою команду в финал Лиги Европы/Кубка УЕФА.

Главный тренер "Арсенала" установил два рекорда Лиги Европы
Унаи Эмери
Фото: EPA/UPG

Накануне лондонский "Арсенал" под руководством Унаи Эмери вышел в финал Лиги Европы, и в ответном матче обыграв "Валенсию" 4:2.

Таким образом, Эмери стал первым тренером, который выводил свои команды в финал Лиги Европы/Кубка УЕФА четыре раза.

Напомним трижды подряд - в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2015/16 он делал это с "Севильей".

Кроме того, баскский специалист является первым тренером, выходивший в финал Лиги Европы с двумя разными клубами.

Отметим, что все три финала Лиги Европы под руководством Эмери "Севилья" выиграла, соответственно обыграв, "Бенфику" (0:0, пенальти 4:2), наш "Днепр" (3:2) и "Ливерпуль" (3:1).

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