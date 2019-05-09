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УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге Чемпионов

Объективно будет сложно определить лучший гол.

Названы четыре претендента на лучший гол недели в Лиге Чемпионов по итогам полуфинальных матчей. 

Среди номинантов оказались форвард "Барселоны" Лионель Месси, автор гола в ворота "Ливерпуля" (3:0), Дивок Ориги ("Ливерпуль") – гол в ответном матче с "Барселоной" (4:0), полузащитники Хаким Зиеш ("Аякс") и Лукас Моура ("Тоттенхэм Хотспур") – их голы в матче "Аякс" - "Тоттенхэм" (2:3).

Голы номинантов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

УЕФА также определил футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

В этот список вошли: игроки "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд, а также полузащитники "Тоттенхэм Хотспур" Лукас Моура и Мусса Сиссоко.

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