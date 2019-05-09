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Трансфер Азара в "Реал" оказался под угрозой срыва

ФИФА подтвердила годовой запрет на трансферы для "Челси".

Трансфер Азара в "Реал" оказался под угрозой срыва
Эден Азар
Фото: EPA/UPG

В связи с тем, что ФИФА подтвердила запрет на трансферы на ближайшие два трансферных окна для "Челси", клуб со "Стэмфорд Бридж" может не отпустить Эдена Азара в "Реал".

По информации AS трансфер, который мог стать самым громким на летнем рынке, скорее всего не состоится.

"Челси" вряд ли станет расставаться со своими лидерами без возможности их заменить.

Ранее в подобной ситуации оказался лидер "Атлетико" Антуан Гризманн, которого "матрасники" отказались отпускать, когда на мадридский клуб было наложено аналогичное наказание.

Таким образом, Эден может повторить судьбу чемпиона мира в составе сборной Франции и еще на год остаться в составе "Челси".

Напомним, по информации испанских СМИ "Реал" и "Челси" пришли к соглашению о трансфере бельгийского полузащитника на "Сантьяго Бернабеу".

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