Трансфер Азара в "Реал" оказался под угрозой срыва

В связи с тем, что ФИФА подтвердила запрет на трансферы на ближайшие два трансферных окна для "Челси", клуб со "Стэмфорд Бридж" может не отпустить Эдена Азара в "Реал".
По информации AS трансфер, который мог стать самым громким на летнем рынке, скорее всего не состоится.
"Челси" вряд ли станет расставаться со своими лидерами без возможности их заменить.
Ранее в подобной ситуации оказался лидер "Атлетико" Антуан Гризманн, которого "матрасники" отказались отпускать, когда на мадридский клуб было наложено аналогичное наказание.
Таким образом, Эден может повторить судьбу чемпиона мира в составе сборной Франции и еще на год остаться в составе "Челси".
Напомним, по информации испанских СМИ "Реал" и "Челси" пришли к соглашению о трансфере бельгийского полузащитника на "Сантьяго Бернабеу".