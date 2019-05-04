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"Манчестер Юнайтед" установил ценник на Погба, - СМИ

Француз стоит недешево.

"Манчестер Юнайтед" установил ценник на Погба, - СМИ
Поль Погба
Фото: EPA/UPG

Руководство "Манчестер Юнайтед" готово расстаться с полузащитником Полем Погба, сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что у француза осталось два года по его текущему контракту, по которому он зарабатывает 290 тыс. фунтов в неделю, и у "Юнайтед" есть опция продлить договор еще на 12 месяцев, клуб с "Олд Траффорд" готов выслушать предложения по трансферу чемпиона мира, если сумма будет превышать 160 млн фунтов.

При этом 20-кратные чемпионы Англии признают, что бессмысленно удерживать Погбу против его воли.

Главным претендентом на Поля является "Реал".

Сам француз заявил, что было бы мечтой поработать со своим соотечественником Зинедином Зиданом.

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