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Зидан сожалеет о своем камбэке в "Реал", - СМИ

Француз полагает, что слишком рано вернулся на "Сантьяго Бернабеу".

Зидан сожалеет о своем камбэке в "Реал", - СМИ
Президент "Реала" Флорентино Перес (слева) вместе с Зинедином Зиданом и его женой Вероник
Фото: EPA/UPG

Французский специалист Зинедин Зидан сожалеет, что принял предложение руководства "Реала" о возвращении на пост главного тренера команды в нынешнем сезоне и полагает, что это было, скорее, эмоциональное решение, сообщает OK Diario.

После выездного поражения от "Райо Вальекано" (0:1) в минувшем туре Зинедин провел собрание с командой, на котором заявил, что ждет от игроков большей самоотдачи.

В то же время, по сведениям источника издания, Зидан прекрасно понимает, что "Реал" требует серьезной кадровой перестройки и найти мотивацию для нынешнего состава в текущих условиях будет непросто.

Именно по этой причине 46-летний француз полагает, что принял ошибочное решение, вернувшись в "Реал" в середине чемпионата.

Зидан уверен, что более продуктивным был бы его приход в команду в летнее межсезонье, когда можно принимать серьезные кадровые решения.

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