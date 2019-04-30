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В Лондоне состоялся первый полуфинал Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" проиграл "Аяксу".

В Лондоне состоялся первый полуфинал Лиги Чемпионов
Будущие финалисты?
Фото: EPA/UPG

В Лондоне на "Тоттенхэм Хотспур Арене" одноименный клуб в рамках первого полуфинального матча Лиги Чемпионов принимал амстердамский "Аякс".

Встреча завершилась минимальной победой гостей 1:0.

В первые полчаса на поле была видна лишь одна команда – амстердамцы подавили хозяев, которые выглядели беспомощно.

Именно в этот промежуток времени и был забит единственный в матче мяч. Донни ван де Беек получил в штрафной площади "Тоттенхэма" проникающий пас от Хакима Зийеха и хладнокровно переиграл Уго Льориса.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
В последней трети первого тайма "шпоры" на морально-волевых сумели выровнять игру и отодвинуть ее от своих ворот.

Однако дефицит ресурсов (отсутствовали лидеры атак Сон Хын Мин и Харри Кейн) ограничивал хозяев в тактике. Попытки по максимуму выжать из стандартных положений не привели к положительному для них результату.

Оказываемое давление на подопечных Эрика тен Хага так и не привели к созданию хотя бы одного голевого момента у ворот Андре Онана.

В свою очередь, вингер "Аякса" Давид Нерес под занавес встречи мог до максимума облегчить своей команде жизнь в ответном поединке, однако мяч после его удара отразила штанга ворот "Тоттенхэма".

Тем не менее, гостевая победа делает "Аякс" явным фаворитом перед матчем в Амстердаме.

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