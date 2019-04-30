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В Болгарии футбольный рефери произвел жребий с помощью пасхальных яиц

Капитаны ЦСКА и "Ботева" без раздумий поддержали арбитра.

Фото: facebook.com/Botev.Plovdiv
Зрители Враца, пришедшие на стадион "Христо Ботев", стали свидетелями забавного праздничного эпизода.

Перед началом встречи 31-го тура чемпионата Болгарии между Ботевом и софийским ЦСКА (2:0) главный арбитр Ивайло Стоянов вместо подбрасывания монетки, определяющим порядок выбора командами мяча или половины поля, предложил капитанам побиться яйцами в честь праздника Пасхи.

Представители обеих команд - Божидар Чорбаджийски и Лачезар Балтанов поддержали рефери и, как положено, ударились писанками.

После 31-го тура "Ботев" занимает в чемпионате Болгарии 4-е место.

В свою очередь, ЦСКА расположился на 2-й строчке в турнирной таблице и теперь отстает от лидирующего "Лудогорца" на пять очков.

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