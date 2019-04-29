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Главный тренер Ливерпуля заявил, что купит форварда Бернли, если тот забьет гол Манчестер Сити

Эшли Барнс поделился перепиской с Юргеном Клоппом.

Главный тренер Ливерпуля заявил, что купит форварда Бернли, если тот забьет гол Манчестер Сити
Эшли Барнс (слева) в попытках забить "Манчестер Сити"
Фото: EPA/UPG

В рамках 36-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" в одном из определяющих матчей в борьбе за "золото" обыграл на выезде "Бернли" 1:0 – единственный гол на счету лидера атак "горожан" Серхио Агуэро.

Накануне поединка форвард "кларетовых" Эшли Барнс поделился своей неожиданной перепиской с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, чьи подопечные надеялись на осечку "МанСити" в Ланкашире.

"Юрген Клопп написал мне, что, возможно, купит меня, если я забью гол в ворота "Манчестер Сити". Будет здорово, если я это сделаю, а наша команда одержит победу. Вероятно, мы войдём в историю "Ливерпуля", если поможем им выиграть Премьер-лигу", - приводит слова 29-летнего форварда Burnley Express.

Как видим, "Бернли" не войдет в историю "красных", во всяком случае, после нынешнего сезона.

Добавим, что в текущем чемпионате Барнс забил 11 голов, 4 из которых - в ворота грандов английского футбола - "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси".

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