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Определен лучший легионер в истории Английской Премьер-Лиги

Тьерри Анри взял номинацию.

Тьерри Анри
Фото: ввс
Тьерри Анри
Экс-игрок "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри был признан лучшим легионером в истории Английской Премьер-Лиги, сообщает BBC – 45% респондентов отдали ему свои голоса.

Француз с заметным преимуществом опередил своего соотечественника Эрика Кантона 

Эрик Кантона
Фото: ввс
Эрик Кантона
и португальца Криштиану Роналду, которые выступали за "Манчестер Юнайтед".

Анри выступал за "канониров" с 1999 по 2007 год. Он провел 258 матчей в АПЛ, в которых отличился 175 забитыми мячами. Вместе с лондонцами он дважды становился чемпионом Англии.

После завершения карьеры игрока француз работал в тренерском штабе сборной Бельгии, завоевавшей бронзовые медали последнего Чемпионата мира, а затем возглавил "Монако", однако вскоре был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Добавим, что помимо лучшего легионера АПЛ, были определены лучшие легионеры лиги по позициям.

В итоге, лучшим голкипером был признан датчан Питер Шмейхель (Манчестер Юнайтед),

Питер Шмейхель
Фото: ввс
Питер Шмейхель
защитником - бельгиец Винсент Компани (Манчестер Сити),
Винсент Компани
Фото: ввс
Винсент Компани
хавбеком – Роналду,
Криштиану Роналду
Фото: ввс
Криштиану Роналду
и собственно, форвардом – Анри.

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