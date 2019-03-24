Фото: ввс Тьерри Анри

Француз с заметным преимуществом опередил своего соотечественника Эрика Кантона

Фото: ввс Эрик Кантона

и португальца Криштиану Роналду , которые выступали за "Манчестер Юнайтед".

Анри выступал за "канониров" с 1999 по 2007 год. Он провел 258 матчей в АПЛ, в которых отличился 175 забитыми мячами. Вместе с лондонцами он дважды становился чемпионом Англии.

После завершения карьеры игрока француз работал в тренерском штабе сборной Бельгии, завоевавшей бронзовые медали последнего Чемпионата мира, а затем возглавил "Монако", однако вскоре был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Добавим, что помимо лучшего легионера АПЛ, были определены лучшие легионеры лиги по позициям.

В итоге, лучшим голкипером был признан датчан Питер Шмейхель (Манчестер Юнайтед),

Фото: ввс Питер Шмейхель

Фото: ввс Винсент Компани

Фото: ввс Криштиану Роналду

бельгиец(Манчестер Сити),и собственно,