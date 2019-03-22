Тибо Куртуа возомнил себя дриблером в собственной штрафной площади.

В матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I бронзовый призер последнего Чемпионата мира – сборная Бельгии принимала хозяйку этого Мундиаля – команду России.

Встреча завершилась уверенной победой хозяев 3:1.

На 16-й минуте в матче произошел курьезный эпизод.

При счете 1:0 в пользу бельгийцев голкипер "красных дьяволов" Тибо Куртуа пошел в неоправданный дриблинг в собственной штрафной площади.

Мяч был отобран и Денис Черышев сравнял счет в поединке 1:1.

Этот эпизод заставил лидера атак бельгийцев Эдена Азара "засучить рукава".

Сперва он на последней минуте тайма заработал пенальти и сам его реализовал 2:1.

А в эндшпиле поединка сделал дубль и установил окончательный счет в матче 3:1.