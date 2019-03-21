В организме спортсмена провозили до 1 кг кровяного допинга: данные немецкой прокуратуры

"Перед отъездом на соревнования некоторым из спортсменов вводили в вены дополнительный литр крови", - заявил главный прокурор Прокуратуры Мюнхенского центра по борьбе с допингом Кай Гребер.
"Таким образом, спортсмены в своем теле транспортировали на длинные расстояния кровь, которая по прибытии в конечную точку выводилась из организма", - добавил Гребер.
Чтобы ненормально высокое давление в кровообращении не причиняло вреда во время перелетов, спортсмены были вынуждены принимать лекарства от тромбоза.
Допинговая сеть Шмидта была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга.
Напомним, австрийский спортсмен все еще держал в руках иглу, когда сотрудники Федерального бюро уголовных расследований Вены вошли в контролируемую квартиру в Зеефельде.
Сообщается, что на данный момент, помимо самого Шмидта, было арестовано четыре его помощника.
Помимо кровяного допинга, в котором уже уличили клинику и ряд ее клиентов, медики испытывали на спортсменах неизвестные препараты и побочные эффекты от них.
Так, в одном из случаев спортсмен почувствовал насколько сильный жар, что был вынужден погрузить руки в снег для того, чтобы они охладились.