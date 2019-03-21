В организме спортсмена провозили до 1 кг кровяного допинга: данные немецкой прокуратуры

Фото: Zollfahndungsamt Muenchen Контейнер для переливания крови

Немецкая прокуратура озвучила новые шокирующие факты по делу спортивного врача из Эрфурта Марка Шмидта, который курировал допинговую мировую сеть, сообщает Spiegel.

"Перед отъездом на соревнования некоторым из спортсменов вводили в вены дополнительный литр крови", - заявил главный прокурор Прокуратуры Мюнхенского центра по борьбе с допингом Кай Гребер.

"Таким образом, спортсмены в своем теле транспортировали на длинные расстояния кровь, которая по прибытии в конечную точку выводилась из организма", - добавил Гребер.

Чтобы ненормально высокое давление в кровообращении не причиняло вреда во время перелетов, спортсмены были вынуждены принимать лекарства от тромбоза.

Допинговая сеть Шмидта была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга.

Напомним, австрийский спортсмен все еще держал в руках иглу, когда сотрудники Федерального бюро уголовных расследований Вены вошли в контролируемую квартиру в Зеефельде.

Сообщается, что на данный момент, помимо самого Шмидта, было арестовано четыре его помощника.

Помимо кровяного допинга, в котором уже уличили клинику и ряд ее клиентов, медики испытывали на спортсменах неизвестные препараты и побочные эффекты от них.

Так, в одном из случаев спортсмен почувствовал насколько сильный жар, что был вынужден погрузить руки в снег для того, чтобы они охладились.