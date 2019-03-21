Сборная Франции 8 месяцев назад во второй раз стала чемпионом мира.

Сборная Франции после финального свистка в Москве

Игроки сборной Франции собрались в расположении национальной команды на первый тренировочный сбор перед отбором на Евро-2020.

В преддверии отборочного матча с командой Молдовы, и без того отменное настроение французов еще больше улучшилось после того, как полузащитник сборной Поль Погба подарил партнерам перстни за победу на Чемпионате мира - 2018 в России.

По всей видимости, инициаторами создания перстней были фанаты НБА (где вручают перстни за чемпионство – LB.ua.) Антуан Гризманн и Поль Погба.

Именно игрок "Манчестер Юнайтед" и профинансировал эти сувениры.

Погба со своим партнером по центру поля - Блезом Матюиди.

Отметим, поединок отбора Евро-2020 в группе Н Молдова – Франция состоится завтра.

Начало поединка, как и матча Португалия – Украины, в 21:45 по Киеву.