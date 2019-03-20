Три клуба испанской Примеры запретили игрокам ехать в сборную Каталонии на товарищеские матчи

"Райо Вальекано" отказывается отпускать голкипера Альберто Гарсию и защитника Алекса Морено, мотивируя свой отказ сменой наставника.
Вратарь Жорди Масип и хавбек Рубен Алькарас не поедут в сборную из "Вальядолида", т.к. в клубе считают, что это неоправданный риск.
Позже решение не отпускать своих футболистов Энрика Гальего и Алекса Гальяра в каталонскую сборную также приняла "Уэска".
Стоит отметить, что в сборной Каталонии и без этих игроков вырисовывается неплохая компания в составе Жерара Пике (Барселона), Алейкса Видаля (Севилья), Марка Бартра (Бетис), Бояна Кркича (Сток), Ориоля Ромеу (Саутгемптон) и Серхио Гарсия (Эспаньол).
Но, настоящим украшением сборной несомненно будет Хави, выступающий в настоящее время за катарский Аль-Садд.
Напомним, в спарринге соперником каталонской сборной будет команда Венесуэлы.
Матч состоится 25 марта в Жироне.