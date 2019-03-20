Три клуба испанской Примеры запретили игрокам ехать в сборную Каталонии на товарищеские матчи

У "Райо Вальекано", "Вальядолида" и "Уэски" разные причины, но одинаков отрицательный ответ..

Фото: Marca Жерар Пике, Ориоль Ромеу и Хави

Сразу три клуба испанской Примеры отказались отпускать своих игроков в сборную Каталонии, сообщает Marca.

"Райо Вальекано" отказывается отпускать голкипера Альберто Гарсию и защитника Алекса Морено, мотивируя свой отказ сменой наставника.

Вратарь Жорди Масип и хавбек Рубен Алькарас не поедут в сборную из "Вальядолида", т.к. в клубе считают, что это неоправданный риск.

Позже решение не отпускать своих футболистов Энрика Гальего и Алекса Гальяра в каталонскую сборную также приняла "Уэска".

Стоит отметить, что в сборной Каталонии и без этих игроков вырисовывается неплохая компания в составе Жерара Пике (Барселона), Алейкса Видаля (Севилья), Марка Бартра (Бетис), Бояна Кркича (Сток), Ориоля Ромеу (Саутгемптон) и Серхио Гарсия (Эспаньол).

Но, настоящим украшением сборной несомненно будет Хави, выступающий в настоящее время за катарский Аль-Садд.

Напомним, в спарринге соперником каталонской сборной будет команда Венесуэлы.

Матч состоится 25 марта в Жироне.