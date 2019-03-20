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Обладатель титула WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер провел битву взглядов со своим следующим соперником и соотечественником Домиником Бризилом.

Встреча состоялась в рамках пресс-конференции в Нью-Йорке (США).

Уайлдер решил продемонстрировать свой скрытый талант оратора и высказал всё, что он думает насчет этого поединка прямо в лицо Бризилу

В свою очередь, претендент довольно мастерски исполнил роль манекена и не проронил ни слова.

Напомним, поединок между боксерами пройдет 18 мая в Бруклине (Нью-Йорк).

Для Уайлдера этот поединок станет уже девятой защитой титула.

Отметим, что сперва американец должен был встретиться в реванше с Тайсоном Фьюри (первый их поединок завершился вничью), но британец отказался от этого боя.