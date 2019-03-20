Встреча состоялась в рамках пресс-конференции в Нью-Йорке (США).
Уайлдер решил продемонстрировать свой скрытый талант оратора и высказал всё, что он думает насчет этого поединка прямо в лицо Бризилу
В свою очередь, претендент довольно мастерски исполнил роль манекена и не проронил ни слова.
This is not a game. #WilderBreazeale: May 18 LIVE on @Showtime pic.twitter.com/Er2XGAOHOP— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 19 марта 2019 г.
Напомним, поединок между боксерами пройдет 18 мая в Бруклине (Нью-Йорк).
Для Уайлдера этот поединок станет уже девятой защитой титула.
Отметим, что сперва американец должен был встретиться в реванше с Тайсоном Фьюри (первый их поединок завершился вничью), но британец отказался от этого боя.