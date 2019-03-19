France Football опубликовал список Топ-50 лучших тренеров в истории: Лобановский – на шестом месте

Из действующих тренеров в первой десятке – Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти.

Издание France Football опубликовало список из пятидесяти лучших тренеров в истории футбола.

Рейтинг возглавил голландец, бывший наставник "Аякса" и "Барселоны" Ринус Михелс, на второй строчке расположился шотландец Алекс Фергюсон, заработавший имя в "Манчестер Юнайтед", третье место - у итальянца Ариго Сакки, многие годы отдавшего "Милану".

Легендарный советский и украинский тренер Валерий Лобановский занял 6-е место в списке.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

Ринус Михелс (Голландия, Аякс/Барселона); Алекс Фергюсон (Шотландия, Манчестер Юнайтед); Арриго Сакки (Италия, Милан); Йохан Кройфф (Голландия, Аякс/Барселона); Хосеп Гвардиола (Испания, Барселона/Манчестер Сити); Валерий Лобановский (СССР/Украина, Динамо); Эленио Эррера (Аргентина/Франция, Барселона/Интер); Карло Анчелотти (Италия, Ювентус/Милан/Челси/Реал/Наполи); Эрнст Хаппель (Австрия, Фейеноорд/Гамбург/Брюгге); Билл Шенкли (Шотландия, Ливерпуль).

При составлении рейтинга учитывались достижения тренеров с клубами, личные качества, продолжительность карьеры и оказанное влияние.

Добавим, что француз Зинедин Зидан (Реал) в списке Топ-50 занял 22-е место.