Главному тренеру "россонери" Дженнаро Гатузо есть над чем задуматься.

Полузащитники "Милана", ивуариец Франк Кесси и аргентинец Лукас Билья едва не подрались во время матча 28-го тура итальянской Серии А против земляков из "Интера" (2:3).

Конфликт произошел на скамейке запасных "росснери".

Кесси, который вышел в стартовом составе, на 69-й минуте был заменен. На скамье запасных он вел себя слишком эмоционально, что вызвало возмущение его коллеги по амплуа Бильи. Аргентинец пытался успокоить ивуарийца, что явно тому не понравилось.

Кесси попытался затеять драку.

Игрока остановили его партнеры по команде Иньяцио Абате, Рикардо Родригес и Фабио Борини.

(Билья в оранжевой "манишке")