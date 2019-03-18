Наши Судеты
Наши Судеты
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
Послы G7 прислали письмо Авакову с призывом не допустить срыва выборов, - РБК-Украина
Послы G7 прислали письмо Авакову с призывом не допустить срыва выборов, - РБК-Украина
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
ГлавнаяСпорт

Игроки "Милана" едва не подрались между собой во время матча с "Интером"

Главному тренеру "россонери" Дженнаро Гатузо есть над чем задуматься.

Игроки "Милана" едва не подрались между собой во время матча с "Интером"
Франк Кесси (справа) в единоборстве с Лаутаро Мартинесом
Фото: EPA/UPG

Полузащитники "Милана", ивуариец Франк Кесси и аргентинец Лукас Билья едва не подрались во время матча 28-го тура итальянской Серии А против земляков из "Интера" (2:3).

Конфликт произошел на скамейке запасных "росснери".

Кесси, который вышел в стартовом составе, на 69-й минуте был заменен. На скамье запасных он вел себя слишком эмоционально, что вызвало возмущение его коллеги по амплуа Бильи. Аргентинец пытался успокоить ивуарийца, что явно тому не понравилось.

Кесси попытался затеять драку.

Игрока остановили его партнеры по команде Иньяцио Абате, Рикардо Родригес и Фабио Борини.

(Билья в оранжевой "манишке")

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также